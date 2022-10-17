До 30% переболевших ковидом сталкиваются с психоэмоциональными отклонениями

0

От 10 до 30% людей с перенесённой коронавирусной инфекцией впоследствии сталкиваются с новым диагнозом. Как правило, это психоэмоциональные отклонения.

Об этом сообщил кандидат медицинских наук, врач-психиатр, нарколог российской психиатрической клиники Игорь Куреков. По словам специалиста, участились случаи обращения пациентов с биполярным расстройством, которое характеризуется радикально резкими и беспричинными перепадами настроения. Он пояснил, что психоэмоциональные изменения связаны с нарушениями структуры ткани головного мозга на фоне COVID-19.

Так, вирус изменяет сосудистые стенки и, по сути, меняет трофику сосудов. Зачастую это приводит к формированию глиозных изменений в ткани головного мозга — за счёт этого меняются определённые зоны иннервации в органе, меняется выработка нейромедиаторов, что влияет на функционирование нервной системы, пишет iz.ru.

– На этом фоне в зависимости от зоны поражения у человека возникают психоэмоциональные нарушения: он становится наиболее агрессивным или наиболее апатичным. При обследовании мы чётко видим изменения центральной нервной системы, в каких зонах они происходят, и назначаем соответствующую терапию, — пояснил Куреков.

Он уточнил, что существует так называемый симптомокомплекс изменений после коронавируса, который включает в себя как сосудистые, так и психоэмоциональные изменения. Так, постковидный синдром может включать нарушения работы центральной и вегетативной нервной системы. В частности, это может проявляться в виде приступов астении — постоянной беспричинной усталости, депрессии и тревожности, панических атак и бессонницы, эмоциональной лабильности, а также снижения когнитивных функций (памяти, концентрации внимания).

Кроме того, имеют место вегетативные нарушения — скачки давления и температуры, головокружение, нарушения желудочно-кишечного тракта, повышенное потоотделение. Также после коронавируса возможны боли в мышцах и частые головные боли.

Как отметил Куреков, терапия постковидных осложнений включает как препараты психотропного ряда, так и когнитивно-поведенческую психотерапию. При этом врач предостерёг от самолечения и приёма препаратов без назначения специалиста.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.