До 3 лет тюрьмы грозит жителю Оргеева за угон автомобиля (ВИДЕО)

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Инцидент произошёл в секторе Ботаника. В Инспекторат полиции поступило сообщение об угоне автомобиля Ford Transit.

Владелец машины, 39-летний мужчина, рассказал полицейским, что оставил накануне машину во дворе дома на улице К. Брынкуш, а когда вышел – не нашёл ее. Вскоре сотрудники Нацинпектората общественной безопасности остановили угнанный автомобиль на бульваре Штефан чел Маре.

За рулём находился подозреваемый. Речь идет о 28-летнем жителе Оргеевского района. В ходе допроса он признал свою вину, сообщает пресс-служба столичной полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Виновному грозит штраф в размере до 67 500 леев или до 3 лет лишения свободы.

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