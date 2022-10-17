До +22 во вторник и дождь в воскресенье: какой будет погода на этой неделе

До +22 во вторник и дождь в воскресенье: какой будет погода на этой неделе

Первая половина недели будет очень тёплой, а уже с четверга существенно похолодает. 

Так, сегодня будет до +17 на севере страны, до +18 в центре Молдовы и до +19 на юге. Температурный максимум будет достигнут завтра, когда столбики термометров поднимутся до +22. Среда тоже будет тёплой, а уже с четверга похолодает до +13 днём. На пару градусов больше будет в выходные.

Вся неделя будет облачной, а в воскресенье синоптики прогнозируют небольшие осадки. Атмосферное давление будет высоким.

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