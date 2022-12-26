До 15 лет тюрьмы грозит жителю Гагаузии за попытку убить односельчанина

0

Трагедия случилась накануне в Дезгинже. Как стало известно, 50-летний мужчина пробрался в дом своего односельчанина, чтобы его убить. Жертве агрессор нанес удар ножом в шею, после чего сбежал.

Пострадавший, 44-летний житель Дезгинжи, был доставлен в районную больницу Комрата. За его состоянием здоровья внимательно следят врачи. Сообщается, что жизни пациента ничто не угрожает, передает gagauzinfo.md.

Тем временем полицейские смогли по “горячим следам” задержать преступника. Он был помещен под предварительный арест сроком на 72 часа.

Открыто уголовное преследование по элементам преступления, предусмотренного статьями 27, часть 1 145 УК РМ (“Покушение на убийство”). Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.