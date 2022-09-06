До 15 лет тюрьмы грозит паре из Кагула за торговлю наркотиками (ВИДЕО)

До 15 лет тюрьмы грозит паре из Кагула за торговлю наркотиками (ВИДЕО)

40-летний мужчина и его 49-летняя сожительница были задержаны по подозрению в продаже наркотических веществ. 

При обысках в доме кагульчан было обнаружено около 8 кг конопли. Наркотики были спрятаны в 40-литровой ёмкости, закопанной во дворе.

Известно, что задержанные продавали марихуану по цене от 250 до 350 леев за грамм. Общая стоимость изъятого оценивается примерно в 2 000 000-2 800 000 леев.

Сбытчикам наркотиков грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md