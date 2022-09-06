До 15 лет тюрьмы грозит паре из Кагула за торговлю наркотиками (ВИДЕО)

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40-летний мужчина и его 49-летняя сожительница были задержаны по подозрению в продаже наркотических веществ.

При обысках в доме кагульчан было обнаружено около 8 кг конопли. Наркотики были спрятаны в 40-литровой ёмкости, закопанной во дворе.

Известно, что задержанные продавали марихуану по цене от 250 до 350 леев за грамм. Общая стоимость изъятого оценивается примерно в 2 000 000-2 800 000 леев.

Сбытчикам наркотиков грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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