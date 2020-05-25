До 10 лет тюрьмы грозит трем гражданам Молдовы за контрабанду запчастей для военной техники

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Три гражданина РМ окажутся на скамье подсудимых за контрабанду запчастей для гусеничных машин. Прокуратура Хынчештского района завершила и передала в суд соответствующее уголовное дело, в котором фигурируют не только физлица, но и одно юридическое лицо.

Согласно материалам дела, инцидент был задокументирован в июне 2019 года. Подсудимые пытались незаконно перевезти 47 зубчатых дисков для трансмиссионных механизмов, предназначенных для бронетранспортёров MT-LB. В ходе уголовного расследования было установлено, что контрабанду ввезли через Приднестровье и хранили в селе Талмаза Штефан-Водского района. После этого грузовик, зарегистрированный в РМ, должен был вывезти товар в страны ЕС.

План контрабандистов был сорван на таможенном пункте “Леушень”, где была обнаружена и изъята партия запчастей для военной техники, стоимость которой составила 764 000 леев. По данным прокуратуры, подозреваемые указали ложные данные в таможенных документах, согласно которым они якобы перевозили запчасти для сельскохозяйственной техники.

Партия была арестована и отправлена на хранение в Центр вооружения и боеприпасов Национальной армии. Виновным грозит до 10 лет лишения свободы, а юридическому лицу – ликвидация. Уголовное расследование продолжается с целью привлечения к ответственности всех лиц, причастных к схеме контрабанды.

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