До 10 лет тюрьмы грозит трем гражданам Молдовы за контрабанду запчастей для военной техники

До 10 лет тюрьмы грозит трем гражданам Молдовы за контрабанду запчастей для военной техники

Три гражданина РМ окажутся на скамье подсудимых за контрабанду запчастей для гусеничных машин. Прокуратура Хынчештского района завершила и передала в суд соответствующее уголовное дело, в котором фигурируют не только физлица, но и одно юридическое лицо. 

Согласно материалам дела, инцидент был задокументирован в июне 2019 года. Подсудимые пытались незаконно перевезти 47 зубчатых дисков для трансмиссионных механизмов, предназначенных для бронетранспортёров MT-LB. В ходе уголовного расследования было установлено, что контрабанду ввезли через Приднестровье и хранили в селе Талмаза Штефан-Водского района. После этого грузовик, зарегистрированный в РМ, должен был вывезти товар в страны ЕС.

План контрабандистов был сорван на таможенном пункте “Леушень”, где была обнаружена и изъята партия запчастей для военной техники, стоимость которой составила 764 000 леев. По данным прокуратуры, подозреваемые указали ложные данные в таможенных документах, согласно которым они якобы перевозили запчасти для сельскохозяйственной техники.

Партия была арестована и отправлена на хранение в Центр вооружения и боеприпасов Национальной армии. Виновным грозит до 10 лет лишения свободы, а юридическому лицу – ликвидация. Уголовное расследование продолжается с целью привлечения к ответственности всех лиц, причастных к схеме контрабанды.

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