До 10 лет тюрьмы грозит двум рецидивистам за угон автомобиля (ВИДЕО)

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По подозрению в совершении преступления задержаны 37-летний и 42-летний мужчины.

К правоохранителям обратился житель коммуны Добружа и сообщил, что с территории предприятия был похищен автомобиль Mercedes. Мужчина рассказал, что оставил машину на ночь, а утром её не нашёл. Размер ущерба составил 200 000 леев.

Автомобиль вместе с угонщиками обнаружили в столичном секторе Буюканы. Задержанные признались в содеянном. Как оказалось, ранее их судили за аналогичные преступления.

Согласно законодательству, им грозит тюремное заключение сроком от 5 до 10 лет.

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