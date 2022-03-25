До 10 000 долларов брали мошенники с граждан Украины за содействие в пересечении границы

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Деятельность четырёх преступных группировок, занимавшихся незаконной миграцией, была раскрыта сотрудниками Пограничной полиции. Мошенники требовали от 1 500 до 10 000 долларов с человека за помощь в пересечении молдавской границы.

Преступную деятельность вели в Вулканештском, Тараклийском и Чадыр-Лунгском районах. Члены группы организовывали въезд на территорию РМ мужчин из Украины.

Мера предварительного заключения была применена к четырём подозреваемым. Также были конфискованы четыре автомобиля, которые использовались для незаконной перевозки иностранцев.

Расследование продолжается.

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