До 1 июня въезжать в Приднестровье можно без разрешения Оперштаба и ПЦР-тестов

До 1 июня въезжать в Приднестровье можно без разрешения Оперштаба и ПЦР-тестов

По решению Вадима Красносельского до 1 июня в Приднестровье можно въезжать в допандемийном режиме: без разрешения Оперштаба и ПЦР-тестов. Об этом он сообщил в своём Телеграм-канале. 

Решение объясняется снижением заболеваемости коронавирусом среди приднестровцев.

– Дальнейшие решения будут приниматься исходя из эпидемиологической ситуации, развитие которой зависит от сознательности каждого, – добавил Красносельский. 

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