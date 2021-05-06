До 1 июня въезжать в Приднестровье можно без разрешения Оперштаба и ПЦР-тестов

По решению Вадима Красносельского до 1 июня в Приднестровье можно въезжать в допандемийном режиме: без разрешения Оперштаба и ПЦР-тестов. Об этом он сообщил в своём Телеграм-канале.

Решение объясняется снижением заболеваемости коронавирусом среди приднестровцев.

– Дальнейшие решения будут приниматься исходя из эпидемиологической ситуации, развитие которой зависит от сознательности каждого, – добавил Красносельский.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.