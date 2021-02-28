Днём работали в магазине, а ночью воровали: трое серийных преступников задержаны в Кагуле

Днём работали в магазине, а ночью воровали: трое серийных преступников задержаны в Кагуле

Полиция задержала трёх жителей Леовского и Кантемирского районов в возрасте от 20 до 22 лет, подозреваемых в серии краж. Они работали в одном из магазинов Кагула в качестве охранников и продавцов, а по ночам “вскрывали” и обворовывали автомобили. 

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, обвиняемые совершили по меньшей мере 4 кражи. Их задержали с поличным в ночь на 26 февраля. При них было найдено украденное имущество.

Молодые люди находятся под следствием на свободе. Им грозит штраф в размере до 100 000 леев, исправительные работы на срок от 180 до 240 часов или до 7 лет тюрьмы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md