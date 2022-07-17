Дни немецкого кино пройдут в Кишинёве с 19 по 21 июля

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Четыре художественных фильма и один документальный фильм можно будет увидеть бесплатно в рамках Дней немецкого кино в Кишинёве. Показ пройдёт с 19 по 21 июля в Cineplex Patria Loteanu. Организаторами являются Goethe-Zentrum Chişinău и Goethe-Institut București.

– Как и в предыдущие годы для показа были отобраны новые немецкие фильмы, которые пользуются признанием публики и специализированных жюри, а также которые были награждены на международном уровне. Так, в течение трех дней мы представим вам очень успешные фильмы немецких режиссёров, таких как Кэролайн Линк, Марен Аде, Себастьян Хайнцель, Кристиан Петцольд или Тиль Швайгер, – отмечает Goethe-Zentrum Chișinău в социальной сети.

Открытие фестиваля состоится во вторник, 19 июля, в 18.00, с показа фильма Тиля Швайгера “Мёд в голове”. В среду, 20 июля, в 16.00 будет показан фильм Кэролайн Линк “Как Гитлер украл розового кролика”, а в 18.00 состоится показ фильма Кристиана Петцольда “Транзит” с Паулой Бир и Францем Роговски в главных ролях. В четверг, 21 июля, в 16.00 можно будет посмотреть документальный фильм Себастьяна Хайнцеля “Война во мне”, а в 18.00 будет показан фильм Марен Аде “Тони Эрдманн”.

Картины будут показаны на немецком языке, с субтитрами на молдавском языке, передаёт ipn.md.

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