Дни Кишинёва в Ботошань и Дни традиционной культуры пройдут с 5 по 7 августа

Дни Кишинёва в Ботошань и Дни традиционной культуры пройдут с 5 по 7 августа

Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан.

По его словам, мероприятие организуется примарией Кишинёва в партнёрстве с Советом уезда Ботошань и Центром сохранения и популяризации традиционной культуры уезда Ботошань. Таким образом, на три дня Ботошань станет важным центром продвижения традиционной культуры.

На фестивале выступят артисты из Румынии и Республики Молдова, а партнёрство с примарией молдавской столицы будет способствовать обмену культурным опытом между Ботошань и Кишинёвом.

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