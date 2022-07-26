Дни Кишинёва в Ботошань и Дни традиционной культуры пройдут с 5 по 7 августа

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Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан.

По его словам, мероприятие организуется примарией Кишинёва в партнёрстве с Советом уезда Ботошань и Центром сохранения и популяризации традиционной культуры уезда Ботошань. Таким образом, на три дня Ботошань станет важным центром продвижения традиционной культуры.

На фестивале выступят артисты из Румынии и Республики Молдова, а партнёрство с примарией молдавской столицы будет способствовать обмену культурным опытом между Ботошань и Кишинёвом.

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