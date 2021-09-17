«Дни Кишинёва» проводятся в ещё одном уезде Румынии

«Дни Кишинёва» проводятся в ещё одном уезде Румынии

Наряду с фестивалем, который проходит в румынском городе Бузэу, в уезде Илфов также проводятся «Дни Кишинёва». По словам генерального примара Иона Чебана, в течение двух дней в ходе организованных мероприятий у представителей претуры сектора Буюканы состоялись различные встречи. 

В то же время около 40 учителей из Кишинёва посетили Национальный научно-исследовательский институт физики и ядерной инженерии «Horia Hulubei», а также другие учебные заведения для обмена опытом.

Между представителями государственной администрации и учителями прошли различные дискуссии, в ходе которых обсудили следующие темы: сферу образования, инфраструктурные проекты в столице, культурные и социальные инициативы, творческие мероприятия, организованные в Кишинёве, – отметил Чебан.

Фестиваль «Дни Кишинёва в уезде Илфов» закончился концертом оркестра «Lăutarii» под руководством маэстро Николае Ботгрос.

Целью мероприятия является развитие дружеских и сотруднических отношений для укрепления побратимских связей между примарией Мэгуреле, уезд Илфов, и сектором Буюканы муниципия Кишинёв.

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