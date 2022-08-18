Дни Кишинёва пройдут в румынском городе Сучава

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Столичная примария в партнёрстве с Советом уезда Сучава организует с 19 по 22 августа Дни Кишинёва в Сучаве в рамках проекта «Бессарабия приветствует Буковину». Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

Согласно программе, пройдут различные культурные мероприятия: ярмарка народных мастеров, музыкальный концерт Еуджена Доги и Муниципального оркестра народной музыки братьев Адваховых. Также на сцене выступят артисты Игорь Кучук и Зинаида Жуля, группа Brio Sonores, сопрано Наталья Танасийчук.

Кроме того, Национальный театр «Сатирикус» порадует любителей театра комедийным спектаклем «FĂRĂ PIJAMALE», который состоится 20 августа в Муниципальном театре «Matei Visniec» в городе Сучава.

– Я рад, что в румынских городах нас душевно встречают. Напомню, что в этом году нам уже удалось организовать Дни Кишинёва в Бузэу, Васлуй и Ботошань. С 25 по 28 августа мы проведём «Праздник музыки» в Алба-Юлия, а с 2 по 4 сентября наши артисты, включая Муниципальный оркестр народной музыки братьев Адваховых и камерный оркестр «Camerata Chișinău» будут находиться в Пьятра Нямц, – рассказал Ион Чебан.

Он добавил, что в связи с большим количеством запросов от граждан из диаспоры, муниципалитет планирует организовать Дни Кишинёва в Италии, Испании и Португалии, где много наших соотечественников.

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