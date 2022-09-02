Дни Кишинёва пройдут в румынском городе Пьятра-Нямц

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Примария муниципия Кишинёв в партнёрстве с Советом Пьятра-Нямц, Румыния, организует 2-4 сентября «Фестиваль искусства» и «Дни Кишинёва в Пьятра-Нямц».

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

Мероприятия проводятся с целью продвижения культурного наследия и повышения имиджа Кишинёва. В течение трёх дней жители Пьятра-Нямц смогут насладиться концертами, представленными талантливыми артистами из муниципия, – рассказал Чебан.

В первый день фестиваля в уездном музее Пьятра-Нямц состоится открытие выставки живописи членов Союза художников Республики Молдова, координатор – художник, профессор университета ПГУ «Ион Крянгэ» Симион Замша. Вечером на площади Libertății группа Vali Boghean Band представит музыкальную программу Jazz Fusion.

Во второй день фестиваля на площади Libertății в Пьятра-Нямц муниципальный камерный оркестр Camerata CHIȘINĂU под руководством маэстро Михая Амихалакиоае представит концерт академической поп-рок музыки. С сольным концертом выступят: группа Brio Sonores, Мариана Буликану и Алёна Трибой.

Последний день фестиваля завершится концертом академической музыки маэстро Еуджена Дога вместе с Муниципальным камерным оркестром Camerata CHIȘINĂU под руководством маэстро Михая Амихалакиоае и солистами: группа Brio Sonores, Мариана Буликану и Алёна Трибой. Концерт состоится в Тыргул-Нямц.

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