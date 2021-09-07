Днестр по колено

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Об усугубляющейся ситуации вокруг основного водного источника РМ

Главная водная артерия Республики Молдова с каждым годом мелеет всё сильней и сильней. Сегодня на некоторых участках можно спокойно перейти реку с одного берега на другой.

Не замочив ноги

В первый день сентября председатель Фонда за экологическое развитие EcoDava Игорь Сырбу разместил на своей странице в Фейсбуке видео обмелевшего участка реки Днестр в районе города Криуляны. Активист был в прямом смысле шокирован увиденной картиной.

– Мы находимся на середине реки Днестр. Вокруг одна грязь, воды вообще нет. Пешком спокойно можно перейти на противоположный берег. Полно мёртвой рыбы, – комментировал демонстрируемый видеоряд глава экологической неправительственной организации, переходя беспрепятственно некогда глубокий участок Днестра.

В своём посте в соцсети эколог написал о катастрофическом состоянии главной реки Молдовы, сравнив её с болотом.

«На территории Украины много заводов по производству калийных удобрений, есть старые залежи пестицидов – очень вредные, представляющие опасность для здоровья человека и находящиеся в непосредственной близости от реки. Они попадают в воды Днестра. Проблема реки серьёзная и зависит не только от загрязнения, но и от того, что в последнее время на Украине на Днестре строятся новые накопительные озёра и гидротехнические узлы, что привело к радикальным изменениям. К сожалению, температура и гидрологический режим привели к тому, что 80% речной фауны исчезло, а поток воды, достигающий территории РМ, резко уменьшился», – написал И. Сырбу.

Эколог отметил, что в 2013 году между Молдовой и Украиной был подписан документ, предусматривающий защиту и устойчивое развитие бассейна Днестра. Однако до сих пор ничего не сделано, а меры, которые необходимо принять, остались только на бумаге.

Необходим диалог с соседней Украиной, чтобы узнать, каковы её намерения. Важно привлечь международное сообщество, чтобы решить данную проблему. Это не шутка. Мы на пороге катастрофы.

Близко к критическому уровню

Вице-председатель фракции ПСРМ в муниципальном совете Кишинёва Александр Одинцов, чтобы лично увидеть, какова ситуация с уровнем воды в Днестре и не угрожает ли это водоснабжению столицы, отправился сначала на Дубоссарскую ГЭС, а затем на насосную станцию в Вадул-луй-Водэ, снабжающую город водой.

– Публикации в СМИ о полном обмелении Днестра вынудили моего коллегу и меня выяснить, в чём дело, – отметил А. Одинцов во время своей поездки 2 сентября на объект. – Сегодня ситуация с уровнем воды нормальная относительно последних нескольких лет. Однако буквально пару дней назад дебит воды был значительно снижен. Дело в том, что МолдГЭС понизила дебит воды до 85 кубов в секунду и вчера (1 сентября. – Прим. автора) увеличила до 130 кубов. Из-за этого понизился уровень воды на насосной станции: если более 2 недель назад он был почти 10 метров, то недавно – уже 8,3 метра, что близко к критическому.

Местный избранник сказал, что его беспокоит ряд совпадений: запуск Украиной 17 августа 4-го энергоблока на Днестровской ГАЭС и снижение уровня воды в Днестре ниже МолдГЭС. Тревожит А. Одинцова также и то, что на состоявшейся ранее в Киеве встрече президентов Молдовы и Украины вопрос о Днестре не обсуждался.

– Новая власть планирует построить водопровод из Румынии в Молдову. Уж не знаю, что и думать! – говорит советник МСК. – В любом случае АО Apă-Canal Chişinău прилагает усилия для обеспечения подачи воды кишинёвцам и при сниженном уровне Днестра. Однозначно всем нам необходимо как-то решить проблему реки.

Одна тревога на всех

На Дубоссарской плотине – в местности, расположенной между городом Дубоссары и селом Устье, – побывал и депутат парламента Блока коммунистов и социалистов Григорий Новак.

– Я убедился, что уровень воды упал катастрофически. В месте, где я нахожусь, когда-то была вода, – комментировал кадры на видео с места событий Г. Новак. – Река Днестр – основной источник водоснабжения Кишинёва и его пригородов… У Майи Санду были две встречи с президентом Украины Зеленским, но я не слышал, чтобы на них обсуждалась такая архиважная тема для РМ, как судьба Днестра.

Депутат сказал, что сегодня нужно бить тревогу всем – политикам, экологам, гражданскому обществу.

– Необходим диалог с соседней Украиной, чтобы узнать, каковы их намерения. Важно привлечь международное сообщество, чтобы решить данную проблему. Это не шутка. Мы на пороге катастрофы, – подчеркнул народный избранник.

Григорий Новак сказал, что поднимет этот вопрос в законодательном органе страны, потребовав от правительства отчёта о том, что делается в этом направлении.

Анастасия Погодина