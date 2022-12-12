Для жителей Оргеевского и Флорештского районов организованы бесплатные медконсультации

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Мобильные бригады врачей-специалистов окажут 12-16 декабря бесплатные профилактические консультации жителям Оргеевского и Флорештского районов.

Как сообщили в Национальной медицинской страховой компании, на этой неделе бесплатные стоматологические медицинские услуги будут предоставлены детям в нескольких населённых пунктах Оргеевского и Флорештского районов: 12 декабря – в с. Похребень (Оргеевского района) и Гиндешть (Флорештского районов); 13 – 14 декабря – в с. Чокылтень (Оргеевского района) и Рошиетич (Флорештского района); 15 – 16 декабря – в с. Брэвичень (Оргеевского района) и Кашунка (Флорештского района).

На минувшей неделе бесплатные профилактические осмотры прошли 1190 человек, передаёт moldpres.md.

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