Для жителей и гостей столицы в выходные будут организованы культурные мероприятия

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Столичная примария проведет в эти выходные ряд культурных мероприятий.

Так, в субботу в сквере Мемориального комплекса «Сыновьям Родины – вечная память» будет организована акция «Через музыку, танец, живопись, поэзию мы создаем гармонию» (11.00-14.00). В программе: выставка живописи «Дождь красочных мыслей»; концерт коллективов учеников и преподавателей Школы искусств имени Валерия Полякова; театрально-художественная мастерская; мастерская декоративно-прикладного искусства (квиллинг); мастер-класс по живописи; выступление вокалистов и инструментальная музыка.

В воскресенье, 30 мая, в парке Кафедрального собора недалеко от Аллеи художников с 11.00 до 14.00 состоится культурное мероприятие под названием «Молодые таланты» с участием учеников Музыкальной школы имени Евгения Доги. Сам маэстро также будет присутствовать на открытии этого мероприятия, пишет moldpres.md.

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