Для выезжающих из Приднестровья граждан нужно разрешение Оперштаба

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К такому решению пришли представители Оперативного штаба после анализа эпидситуации. Цифры заражённых за последние дни в Молдове и Украине говорят – COVID-пандемия не отступает.

С 1 августа были возобновлены регулярные международные автомобильные перевозки пассажиров. В связи с опасностью импорта коронавируса на территорию Приднестровья в регламент о выезде граждан внесены изменения. Ранее говорилось о том, что жители Приднестровья смогут выезжать на 12 часов на рейсовом транспорте без согласования с Оперштабом. Достаточно было бы иметь на руках билет, выданный оператором автомобильных перевозок (ОАО «Автостанции Приднестровья). Такое правило было отменено.

Теперь в любом случае перед тем, как пересечь границу (будь то выезд до 12 часов или на более длительное время), человек должен заблаговременно обратиться за разрешением в территориальный кризисный центр. В заявке должна быть аргументирована цель поездки. Если причина выезда не достаточно весома, Оперштаб оставляет за собой право отказать гражданину в пересечении границы, сообщает МВД Приднестровья.

На каждом КПП всех пассажиров транспортных средств, в том числе осуществляющих международные рейсы, будут проверять по базе данных на наличие разрешения Оперштаба на выезд. В случае его отсутствия человеку придётся вернуться домой. Это правило не распространяется на людей, имеющих на руках билеты (авиабилеты) для следования в дату (накануне даты) выезда (вылета) в транспортно-пересадочные узлы (аэропорты, автовокзалы, железнодорожные вокзалы и т.п.) с целью дальнейшего транзитного выезда (вылета) в страны дальнего зарубежья.

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