Для восстановления водительского удостоверения больше не потребуется медицинская справка

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Сегодня на заседании правительства были внесены изменения в Положение о водительском удостоверении, организации и проведении экзамена на получение водительского удостоверения и условиях допуска к дорожному движению.

Согласно решению кабинета министров, в случае потери, кражи, порчи, а также в случае, если владелец водительских прав изменил имя или фамилию, для восстановления или замены документа водителю или кандидату на получение водительского удостоверения не понадобится предъявлять дополнительную медицинскую справку (Форма № 083/e). В графе 12 («Ограничения») водительских прав будут указываться данные из ранее выданных водительских прав.

– Цель этого проекта заключается в упрощении процесса восстановления водительского удостоверения в случае его потери. В то же время это решение не повлияет на безопасность дорожного движения, – отметила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

Проект решения был отправлен на рассмотрение в Национальный антикоррупционный центр.

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