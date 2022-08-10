Для въезда в Украину необходимо подтвердить цель пребывания

Министерство внутренних дел Украины обнародовало требования для въезда и пребывания в стране иностранцев.
Так, для пересечения границы иностранцам или лицам без гражданства нужны:
- действительный паспортный документ;
- отсутствие решения уполномоченного госоргана Украины относительно запрета въезда лица на территорию государства;
- наличие въездной визы;
- подтверждение цели пребывания;
- достаточное финансовое обеспечение.
– Иностранцы или лица без гражданства, которыми не выполнен один или несколько пунктов, не допускаются на территорию Украины, — подчеркнули в МВД.
Также определено, что во время пребывания в Украине в условиях военного положения для иностранцев и лиц без гражданства обязательны к выполнению: комендантский час и правила поведения во время сигналов воздушной тревоги и ракетной опасности, передаёт gagauzinfo.md.
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