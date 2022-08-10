Для въезда в Украину необходимо подтвердить цель пребывания

Для въезда в Украину необходимо подтвердить цель пребывания

Министерство внутренних дел Украины обнародовало требования для въезда и пребывания в стране иностранцев.

Так, для пересечения границы иностранцам или лицам без гражданства нужны:

  • действительный паспортный документ;
  • отсутствие решения уполномоченного госоргана Украины относительно запрета въезда лица на территорию государства;
  • наличие въездной визы;
  • подтверждение цели пребывания;
  • достаточное финансовое обеспечение.

– Иностранцы или лица без гражданства, которыми не выполнен один или несколько пунктов, не допускаются на территорию Украины, — подчеркнули в МВД.

Также определено, что во время пребывания в Украине в условиях военного положения для иностранцев и лиц без гражданства обязательны к выполнению: комендантский час и правила поведения во время сигналов воздушной тревоги и ракетной опасности, передаёт gagauzinfo.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md