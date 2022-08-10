Для въезда в Украину необходимо подтвердить цель пребывания

0

Министерство внутренних дел Украины обнародовало требования для въезда и пребывания в стране иностранцев.

Так, для пересечения границы иностранцам или лицам без гражданства нужны:

действительный паспортный документ;

отсутствие решения уполномоченного госоргана Украины относительно запрета въезда лица на территорию государства;

наличие въездной визы;

подтверждение цели пребывания;

достаточное финансовое обеспечение.

– Иностранцы или лица без гражданства, которыми не выполнен один или несколько пунктов, не допускаются на территорию Украины, — подчеркнули в МВД.

Также определено, что во время пребывания в Украине в условиях военного положения для иностранцев и лиц без гражданства обязательны к выполнению: комендантский час и правила поведения во время сигналов воздушной тревоги и ракетной опасности, передаёт gagauzinfo.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.