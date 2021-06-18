Для вакцинации мигрантов в Москве могут использовать “Спутник Лайт”

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Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин, пишет tass.ru.

В прошлом году было принято решение в первую очередь обеспечить вакциной своих граждан. Именно с этим связаны ограничения, и ни с чем другим. Сейчас начато изготовление “Спутника Лайт”. Скорее всего, мы получим разрешение использовать его для вакцинации мигрантов, – написал Собянин в своём блоге.

По расчётам властей города, это произойдет в начале июля, может быть, раньше.

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