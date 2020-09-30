Для устранения последствий ливней в Комрате создана кризисная ячейка (ФОТО)

Для устранения последствий ливней в Комрате создана кризисная ячейка (ФОТО)

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, в ликвидации последствий непогоды задействованы 155 человек и 33 единицы спецтехники. 

Работы по откачке воды и очистке дворов от ила и грязи проводят спасатели, полицейские, карабинеры, солдаты, а также представители местных органов власти. В разрешении кризисной ситуации в Комрате и в селе Дезгинжа задействованы 64 сотрудника ГИЧС и 11 единиц спецтехники.

Комиссии по чрезвычайным ситуациям оценивают причинённый ущерб.

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