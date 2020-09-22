Для уплаты налога на недвижимость осталось несколько дней

Для уплаты налога на недвижимость осталось несколько дней

Государственная налоговая служба напоминает, что 25 сентября – последний день уплаты налога на недвижимость и/или земельного налога.

Согласно ГНС, уплата налога может производиться онлайн через государственную службу электронных платежей Mpay или портал www.sfs.md. Для оплаты наличными граждане могут обратиться в кассы банков и в офисы государственного предприятия «Почта Молдовы».

В случае неуплаты налога на недвижимость и/или земельного налога в установленный срок, за каждый день просрочки на лицевом счете налогоплательщика будет начисляться пеня, соответствующая установленной на 2020 год, в размере 0,0355%, пишет moldpres.md.

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