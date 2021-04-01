Для удобства граждан: в “Молдовагаз” работает предварительная запись

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В столичном Центре по работе с потребителями АО “Молдовагаз”, расположенном на улице Пушкина, 64, введена услуга предварительной записи для посетителей. Она позволяет не только спланировать свой день, но и значительно сократить время пребывания в центре.

Для записи необходимо позвонить по единому номеру 1304 и сообщить оператору подходящую дату и время прихода, после чего потребителю будет дан регистрационный код. Его нужно будет ввести в терминале электронной очереди, получить талон с указанием номера окошка ожидающего его оператора и, таким образом, воспользоваться правом приоритетного обслуживания. Если потребитель забыл свой идентификационный номер, он может перезвонить по номеру 1304 и, сообщив оператору своё имя и фамилию, а также дату и время записи, повторно его получить.

График работы Центра по работе с потребителями – с понедельника по пятницу, с 8:00 до 17:00.

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