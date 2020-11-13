Для участия в голосовании во Франции молдаване должны иметь при себе два документа

0

Для голосования на избирательных участках, открытых на территории Франции, граждане Молдовы должны в обязательном порядке иметь при себе два документа: свидетельство о перемещении и подтверждающее письмо от посольства РМ в этой стране.

Свидетельство о перемещении можно скачать на сайте Министерства внутренних дел Франции. Его также можно заполнить в электронном виде и скачать на мобильный телефон, пишет ipn.md.

Подтверждающее письмо от посольства Республики Молдова во Франции должно быть заполнено каждым избирателем. Его также можно скачать на мобильный телефон.

На территории Франции для голосования будут открыты 8 избирательных участков.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.