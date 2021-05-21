Для участия в досрочных выборах зарегистрированы первые 6 конкурентов

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала сегодня, 21 мая, первых конкурентов, которые примут участие в досрочных парламентских выборах 11 июля.
Это:
- Избирательный блок коммунистов и социалистов (102 кандидата);
- Партия “Строим Европу дома” (70 кандидатов);
- Партия “Гражданский конгресс” (101 кандидат);
- Избирательный блок “Ренато Усатый” (103 кандидата);
- Партия “Действие и солидарность” (102 кандидата);
- Партия “Шор” (101 кандидат).
С сегодняшнего дня данные конкуренты могут проводить предвыборную агитацию.
В то же время документы для регистрации на выборах подали движение “Надежда” и “Демократическая партия”. Решение по поводу их участия ЦИК примет на следующей неделе.
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