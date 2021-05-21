Для участия в досрочных выборах зарегистрированы первые 6 конкурентов

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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала сегодня, 21 мая, первых конкурентов, которые примут участие в досрочных парламентских выборах 11 июля.

Это:

Избирательный блок коммунистов и социалистов (102 кандидата);

Партия “Строим Европу дома” (70 кандидатов);

Партия “Гражданский конгресс” (101 кандидат);

Избирательный блок “Ренато Усатый” (103 кандидата);

Партия “Действие и солидарность” (102 кандидата);

Партия “Шор” (101 кандидат).

С сегодняшнего дня данные конкуренты могут проводить предвыборную агитацию.

В то же время документы для регистрации на выборах подали движение “Надежда” и “Демократическая партия”. Решение по поводу их участия ЦИК примет на следующей неделе.

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