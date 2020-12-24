Для туристов выпустят аудиогиды по историческим памятникам столицы

Для туристов выпустят аудиогиды по историческим памятникам столицы

Администрация муниципия Кишинёв объявила о завершении первого этапа проекта в рамках Соглашения о сотрудничестве между столичной примарией и Национальной ассоциацией въездного туризма, который включает план действий по развитию данной отрасли. 

Речь идёт о подготовке аудиогидов об архитектурных памятниках исторического центра Кишинёва, таких как: Органный зал, Соборная площадь, Триумфальная арка, Театр оперы и балета “Мария Биешу”, пишет moldpres.md.

Аудиотур поможет местным жителям и туристам более детально ознакомиться с историей и культурой города.

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