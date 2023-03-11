Для столицы закупят 30 грузовиков для перевозки твёрдых бытовых отходов

Для столицы закупят 30 грузовиков для перевозки твёрдых бытовых отходов

Столичная примария закупит 30 грузовиков для перевозки твёрдых бытовых отходов.

Как подчеркнул генпримар Ион Чебан, проект имеет большое значение для Кишинёва.

Грузовики будут вывозить отсортированный мусор в контейнерах. Эта инициатива очень важна для муниципалитета, так как в столице производится наибольшее количество отходов, которые необходимо накапливать, транспортировать, сортировать и перерабатывать. В то же время мы хотим воспитывать общество и привить правильный и устойчивый подход, — сказал примар.

Стоимость проекта составляет около 70 миллионов леев (примерно 3,5 миллиона евро). Он осуществляется при поддержке Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка и Восточноевропейского партнёрства по энергетической и экологической эффективности, пишет moldpres.md.

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