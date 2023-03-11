Для столицы закупят 30 грузовиков для перевозки твёрдых бытовых отходов

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Столичная примария закупит 30 грузовиков для перевозки твёрдых бытовых отходов.

Как подчеркнул генпримар Ион Чебан, проект имеет большое значение для Кишинёва.

Грузовики будут вывозить отсортированный мусор в контейнерах. Эта инициатива очень важна для муниципалитета, так как в столице производится наибольшее количество отходов, которые необходимо накапливать, транспортировать, сортировать и перерабатывать. В то же время мы хотим воспитывать общество и привить правильный и устойчивый подход, — сказал примар.

Стоимость проекта составляет около 70 миллионов леев (примерно 3,5 миллиона евро). Он осуществляется при поддержке Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка и Восточноевропейского партнёрства по энергетической и экологической эффективности, пишет moldpres.md.

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