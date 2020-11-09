Для столичных школьников закуплено 675 ноутбуков

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Несколько учебных заведений Кишинёва получат в дар от Министерства образования, культуры и науки необходимую для образовательного процесса технику.

Ноутбуки распределят в зависимости от общего количества учащихся и преподавателей в учреждении, сообщают в примарии.

Напомним, в этом году Главное управление образования, молодёжи и спорта закупило 983 компьютера, которые были распределены между образовательными учреждениями Кишинёва.

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