Для спасения Молдовы: ПСРМ представит в сентябре масштабный антикризисный план (ВИДЕО)

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Исполнительный секретарь Партии социалистов, вице-спикер парламента Влад Батрынча сообщил на сегодняшнем брифинге, что ПСРМ выдвинет вотум недоверия правительству Натальи Гаврилицы. В то же время Партия социалистов, являясь крупнейшей оппозиционной партией и альтернативной силой, представит в сентябре масштабный антикризисный план, где будут аккумулированы и отражены все предложения, направленные на решение наиболее острых проблем Республики Молдова.

– Это будет амбициозный и реалистичный документ, – отметил социалист.

Подводя итоги первого года работы режима ПДС в парламенте нынешнего созыва, Влад Батрынча подчеркнул её очевидный деструктивный характер.

– Буквально на днях из-за серьёзного экономического кризиса обанкротилось одно из старейших промышленных предприятий Молдовы, однако правительство продолжает закрывать университеты, «раздавать» порты, уничтожать наследие страны, созданное усилиями нескольких поколений. Режим ПДС продвигает реформу за реформой без консультаций с широкой общественностью; устанавливает политический контроль над общественным телевидением, вносит изменения в Избирательный кодекс в свою пользу. В то же время люди находятся на грани нищеты, а доходы коммерческих банков растут, – сказал Батрынча.

По словам депутата, БКС будет требовать увольнения руководства Нацбанка и НАРЭ, добиваться привлечения к ответственности тех, кто принимал поправки в пользу нефтяных компаний и в ущерб национальной экономике и людям.

Батрынча также подверг резкой критике продление режима чрезвычайной ситуации, который ущемляет права и свободы человека, в то время как в Молдове все государственные органы функциональны и не требуют дублирования в виде Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

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