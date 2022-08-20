Для школьников из Тараклии ввели обязательную школьную форму

Для школьников из Тараклии ввели обязательную школьную форму

С 1 сентября в гимназиях и лицеях Тараклийского района вводится обязательное ношение школьной формы.

Соответствующее решение было принято в рамках заседания районного совета, передаёт gagauzinfo.md. По словам начальника Управления образования, культуры и туризма Тараклийского района Лилии Сарсаман, учебные заведения смогут самостоятельно выбирать покрой формы, но она должна быть выдержана в стиле «белый верх, чёрный низ».

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