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Как выбрать подсолнечное масло

Как всё начиналось

Подсолнух, выходец из Америки, долго блуждал по свету под разными именами («индийский золотой цветок», «солнечная трава», «перуанская хризантема»), прежде чем Пётр I привёз его в Россию. В конце XVIII века в Европе уже научились делать из него масло – у нас же им пока только любовались. Ну или лузгали семечки.

Всё изменилось осенью 1829 года, когда сметливый крестьянин Дмитрий Бокарев собрал на своём огороде урожай семечек и деревянной колотушкой добыл из них масло. Через четыре года в его родной Алексеевке (нынешнем городе Алексеевка Белгородской области) построили первый в России маслобойный завод. А ещё через десять лет российские маслопромышленники хвастали, что могут залить маслом Чёрное и Балтийское моря.

Может быть, именно потому, что наши предки так любили подсолнечное масло – и парили на нём, и жарили, и даже кисель с ним варили, – мы тоже относимся к этому продукту по-особенному. И даже мода на оливковое масло не изменила этой любви. Оливковое в общем-то всем хорошо – и полезно, и питательно, и во всём мире его любят. Но вкус его зависит от десятка составляющих: будет плохая погода или урожай не так соберут – и масло уже не то. Подсолнечнику же всё нипочём. Масло из него всегда получается вкусное.

Для салата и жарки

В советских кулинарных книгах писали, что у хорошей хозяйки на кухне всегда есть и нерафинированное, и рафинированное подсолнечное масло. Первое – для салатов и холодных закусок. Оно ароматное и полезное, но жарить на нём нельзя: уже при 90 градусах в нём образуются канцерогены. Рафинированное (то есть очищенное), напротив, прекрасно ведёт себя в духовке и на сковородке. А вот заправлять им салаты – занятие абсолютно бестолковое, потому что у такого масла нет ни вкуса, ни запаха, да и пользы от него маловато. И тот и другой продукт лучше покупать в крупном магазине: там наверняка будут соблюдены условия хранения.

Правильное нерафинированное

Светлого цвета , поскольку тёмное делают из пережжённых семян.

, поскольку тёмное делают из пережжённых семян. С небольшим осадком , потому что это не «муть какая-то», а фосфолипиды, полезные для здоровья. Однако само масло при этом должно быть почти прозрачным. Мутное, скорее всего, просрочено.

, потому что это не «муть какая-то», а фосфолипиды, полезные для здоровья. Однако само масло при этом должно быть почти прозрачным. Мутное, скорее всего, просрочено. Без запаха горечи. Приятный подсолнечный аромат – это своеобразная гарантия свежести масла.

Приятный подсолнечный аромат – это своеобразная гарантия свежести масла. Тягучее. Если капнуть его на руку, оно будет расплываться очень медленно. А если начать переливать в бутылку, будет литься бесшумно.

Идеальное рафинированное

Сделано крупными, извест­ными производителями : они, скорее всего, соблюдают все нормы производства.

: они, скорее всего, соблюдают все нормы производства. Светлого цвета , потому что тёмное может содержать каротиноиды, которые разрушаются при нагревании. Чем светлее масло, тем больше оно пригодно для жарки.

, потому что тёмное может содержать каротиноиды, которые разрушаются при нагревании. Чем светлее масло, тем больше оно пригодно для жарки. Без осадка : хорошее рафинированное масло абсолютно прозрачное.

: хорошее рафинированное масло абсолютно прозрачное. Без антиокислителей в составе.

В стеклянных тёмных бутылках. Или то, что стоит в самом дальнем и тёмном углу: на свету в масле быстро разрушаются полезные вещества.

Кроме того, всегда обращайте внимание на маркировку – масло бывает премиум, высшего и первого сорта. Премиум, понятно, самое лучшее.

Из семечек или маслин?

Споры о том, какое масло полезнее – подсолнечное или оливковое, – ведутся давно. Но зачем спорить, если можно сравнить (см. таблицу).

КСТАТИ

Купленную бутылку масла следует хранить в сухом, тёмном и прохладном месте. Солить овощи в салатах нужно до того, как вы добавите масло: соль в жире не растворяется. В растительном масле не бывает холестерина: последний водится только в продуктах животного происхождения. Поэтому надпись на упаковке «не содержит холестерина» – это всего лишь маркетинговый ход.

ВОПРОС – ОТВЕТ

Полезно ли масло из кокоса?

Часто стало попадаться в продаже кокосовое масло. Говорят, оно суперполезно. Как же так, ведь пальмовое масло считается вредным? В. Лунгу, Кишинёв

Отвечает врач-гастроэнтеролог Константин Спахов:

– Кокосовое масло – это твёрдый растительный жир из орехов кокосовой пальмы (его не надо путать с пальмовым маслом, которое делают из плодов масличной пальмы). Жир кокоса используют для готовки, делать с ним бутерброды нет смысла, он не так вкусен, как сливочное масло. Продукт новый даже на Западе, и вокруг него много спекуляций. Иногда его называют суперфудом (суперпродукт). Это не так. Насыщенных жиров, которые считаются вредными, в нём даже больше, чем в сливочном масле и тем более в сале. Как и эти жирные продукты, кокосовое масло также повышает в крови «вредный холестерин», способствующий развитию болезней сердца. По этой причине влиятельная медицинская организация «Американская ассоциация сердца» в прошлом году официально заявила: «Мы советуем не использовать кокосовое масло».

РЕЦЕПТ ОТ ЧИТАТЕЛЯ

Домашняя косметика

Слышала, что можно сделать домашнюю косметику из подсолнечных семечек? Н. Смирнова, Бендеры

Обожаю семечки! Но ведь их можно не только лузгать, но и готовить из них домашнюю косметику. Например, из подсолнечных семечек можно сделать домашний скраб. Семечки измельчают, смешивают со сметаной и массирующими движениями наносят на лицо. После такой процедуры кожа становится удивительно гладкой. Я делаю такую маску раз в неделю.

Анна Е., Единцы

Подготовила

Мария Тихменева