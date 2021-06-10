Для регистрации конкурентов на выборах остался всего один день

Для регистрации конкурентов на выборах остался всего один день

Срок подачи документов для регистрации кандидатов на внеочередных парламентских выборах истекает завтра, 11 июня, в 16.00. Об этом сообщает ЦИК.  

В Центризбиркоме уточнили, что если в этот этот день документы представят два или более кандидатов, в 17.00 состоится заседание ЦИК, на котором пройдёт жеребьёвка. С её помощью будут определены порядковые номера претендентов в бюллетене.

На данный момент зарегистрированы 17 кандидатов. Ещё 2 заявления находятся на стадии рассмотрения.

Досрочные парламентские выборы пройдут 11 июля.

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