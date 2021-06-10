Для регистрации конкурентов на выборах остался всего один день

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Срок подачи документов для регистрации кандидатов на внеочередных парламентских выборах истекает завтра, 11 июня, в 16.00. Об этом сообщает ЦИК.

В Центризбиркоме уточнили, что если в этот этот день документы представят два или более кандидатов, в 17.00 состоится заседание ЦИК, на котором пройдёт жеребьёвка. С её помощью будут определены порядковые номера претендентов в бюллетене.

На данный момент зарегистрированы 17 кандидатов. Ещё 2 заявления находятся на стадии рассмотрения.

Досрочные парламентские выборы пройдут 11 июля.

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