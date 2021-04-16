Для повышения уровня жизни населения: ПСРМ планирует реализовать ещё ряд социально-экономических проектов

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Парламент одобрил в первом чтении предложенный ПСРМ законопроект о компенсации тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей. Законопроект предусматривает оплату за счет государства среднемесячного счета за свет за два месяца – с 1 апреля по 31 мая 2021 года. Это коснется более 1,2 млн. домохозяйств (700 тыс. в сельской местности и 550 тыс. в городах).

На своей странице в соцсети Игорь Додон поблагодарил депутатов-социалистов, которые думают о людях и предлагают инициативы, направленные на улучшение качества жизни граждан. Размер компенсации, отметил он, составит 428 леев, то есть, по 214 леев в месяц. Если сумма в счете будет больше – например, 1000 леев, потребитель оплатит разницу, то есть, менее 800 леев. Если сумма окажется меньше – например, у пенсионеров около 100 леев, то оставшаяся сумма в 214 леев переводится на следующие месяцы.

– Напомню, что Партия социалистов уже реализовала и планирует в будущем реализовать несколько социально-экономических проектов, направленных на повышение уровня жизни населения. Речь также идет об индексации пенсий дважды в год и предоставлении единовременной помощи пенсионерам, повышении заработной платы разным категориям работников бюджетной сферы, реализации крупных инфраструктурных проектов по всей стране и т.д. Социалисты всегда вместе с народом! – добавил он.

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