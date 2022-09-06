Для повышения оперативной совместимости и синхронизации деятельности: молдавские военные участвуют в учениях в Румынии

Для повышения оперативной совместимости и синхронизации деятельности: молдавские военные участвуют в учениях в Румынии

Контингент военнослужащих Батальона специального назначения “Fulger” Национальной армии 5-16 сентября вместе с коллегами из 52-го Батальона спецопераций “Băneasa — Otopeni” участвует в учениях JCET-2022 (Joint Combined Exchange Training), которые проходят в Румынии.

Как сообщили в Минобороны, сценарий учений включает в себя боевую стрельбу и выполнение конкретных задач, прыжки с парашютом и т.д. Цель учений — повышение уровня оперативной совместимости, синхронизация оперативной деятельности между военнослужащими двух подразделений и отработка возможностей для выполнения специальных задач, сообщает moldpres.md.

Военнослужащие “Fulger” участвуют в JCET с 2009 года.

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Комментарии (1)

  1. Вот вам и нейтралитет,О какой синхронизации и совместимости?Граждане вдумайтесь!!

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