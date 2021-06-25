Для парламентских выборов напечатают более 3,5 млн избирательных бюллетеней

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Для парламентских выборов, которые пройдут 11 июля, будет напечатано 3 521 642 бюллетеня. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

Для 2 000 избирательных участков в стране будет напечатано 2 794 942 бюллетеня, из которых 2 112 244 – на молдавском языке и 682 698 – на русском, передаёт moldpres.md. Для избирательных участков за рубежом ЦИК напечатает 726 700 бюллетеней, из которых 662 600 бюллетеней будут на молдавском языке и 64 100 – на русском. Они должны быть отправлены в дипломатические представительства и консульские учреждения Республики Молдова за рубежом для последующего распределения.

В досрочных парламентских выборах примут участие 23 избирательных конкурента.

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