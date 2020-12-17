Спрятали наркотики в обувь: посылку с “сюрпризом” хотели передать заключённому

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Инцидент произошёл в Тирасполе. Местные правоохранители пресекли попытку передачи осуждённому запрещённых веществ.

6 бумажных свёртков с массой растительного происхождения, напоминающей марихуану, были спрятаны в подошве зимних ботинок, пишет novostipmr.com. По данному факту проводится разбирательство.

Гражданам напоминают, что передача заключённым предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых запрещено законом, влечёт административную или даже уголовную ответственность.

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