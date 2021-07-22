Для нужд «Ассоциации по управлению зелёными насаждениями» Кишинёва приобретена новая техника

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Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан, уточнив, что были закуплены два многофункциональных мини-трактора и набор оборудования.

Тракторы – типа Avant-860 с комплектом агрегатов для облегчения, а в некоторых местах и замены физического труда сотрудников. Оборудование позволит выполнять работы по обустройству и уходу за зелёными насаждениями в столице, уборку аллей от растительных отходов, выемку неплодородной почвы или укладку плодородной почвы механизированным способом.

Технику можно использовать как в тёплое, так и в холодное время года. На зимний период предусмотрены такие работы, как нанесение антигололедного вещества, уборка снега с аллей и т.д. Техническое оборудование было закуплено за счет средств, выделенных примарией Кишинева на эти цели.

Также в этом году были приобретены 10 пылесосов для уборки улиц, две современные газонокосилки, микроавтобус, самосвал с высоким бортом и автомобиль с двойной кабиной.

– Объём работы в этом мунпредприятии, отсутствие необходимого оборудования или использование старой техники очень затрудняют работу людей. Я хочу создать оптимальные условия для рабочих, поэтому мы и дальше будем пополнять необходимый парк оборудования, – отметил градоначальник.

В 2020 году было закуплено и распределено по секторам 5 противогололедных агрегатов, 5 пылесосов к тракторам для механизированной уборки, 5 прицепов для тракторов, грузовик для обслуживания передвижных туалетов и грузовик для контейнеров.

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