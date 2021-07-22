Для нужд «Ассоциации по управлению зелёными насаждениями» Кишинёва приобретена новая техника

Для нужд «Ассоциации по управлению зелёными насаждениями» Кишинёва приобретена новая техника

Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан, уточнив, что были закуплены два многофункциональных мини-трактора и набор оборудования.

Тракторы – типа Avant-860 с комплектом агрегатов для облегчения, а в некоторых местах и замены физического труда сотрудников. Оборудование позволит выполнять работы по обустройству и уходу за зелёными насаждениями в столице, уборку аллей от растительных отходов, выемку неплодородной почвы или укладку плодородной почвы механизированным способом.

Технику можно использовать как в тёплое, так и в холодное время года. На зимний период предусмотрены такие работы, как нанесение антигололедного вещества, уборка снега с аллей и т.д. Техническое оборудование было закуплено за счет средств, выделенных примарией Кишинева на эти цели.

Также в этом году были приобретены 10 пылесосов для уборки улиц, две современные газонокосилки, микроавтобус, самосвал с высоким бортом и автомобиль с двойной кабиной.

– Объём работы в этом мунпредприятии, отсутствие необходимого оборудования или использование старой техники очень затрудняют работу людей. Я хочу создать оптимальные условия для рабочих, поэтому мы и дальше будем пополнять необходимый парк оборудования, – отметил градоначальник.

В 2020 году было закуплено и распределено по секторам 5 противогололедных агрегатов, 5 пылесосов к тракторам для механизированной уборки, 5 прицепов для тракторов, грузовик для обслуживания передвижных туалетов и грузовик для контейнеров.

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