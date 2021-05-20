Для народа, для страны: фракция ПСРМ подвела итоги деятельности в парламенте X созыва (ФОТО, ВИДЕО)

Для народа, для страны: фракция ПСРМ подвела итоги деятельности в парламенте X созыва (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон провёл заседание парламентской фракции ПСРМ, на котором были подведены итоги работы и обсуждены действия в период предвыборной кампании.

Было отмечено, что фракция ПСРМ была самой активной в парламенте десятого созыва. Несмотря на то, что этот период был очень сложным, за два года социалисты внесли более 200 законодательных инициатив, 130 из которых были одобрены.

– Следует отметить, что большинство законодательных инициатив социалистов касалось социальной поддержки населения, особенно уязвимых категорий: пенсионеров, лиц с ограниченными возможностями, многодетных семей, а также аграриев, медработников и других категорий. Кроме того, наша фракция единственная, в которой количество мандатов в течение этого созыва не уменьшилось и составило 35 депутатов, позже их число увеличилось на два после досрочных выборов в округах. Фракция ПСРМ продемонстрировала единство и сплоченность на протяжении всего парламентского срока. Я поблагодарил депутатов за колоссальный объем работы, проводимой в интересах граждан. Выразил уверенность в том, что мы будем самой крупной фракцией в новом парламенте, где продолжим решать важнейшие социальные и экономические проблемы общества. ПСРМ – это партия для народа, для страны, – отметил Игорь Додон.

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