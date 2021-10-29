Для муниципия ввели новый налог на санитарию

Для муниципия ввели новый налог на санитарию

Муниципальные советники Кишинёва проголосовали на вчерашнем внеочередном заседании за установление ежемесячной санитарной платы в размере 10 леев.

Согласно решению МСК, ежемесячная плата за санитарию будет выплачиваться один раз в год в ноябре. Санитарный сбор отличается от платы за вывоз мусора и санитарную очистку дворов. Он будет направлен на содержание города в чистоте, пишет moldpres.md.

От налога освобождаются пенсионеры, инвалиды и дети до 18 лет.

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