Муниципий Кишинёв приобретёт новое оборудование для уборки

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Главное управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства приобретёт оборудование для уборки – в том числе снега. Тендерные предложения могут быть представлены до 10:00 7 марта. В муниципальном бюджете на эти закупки предусмотрено около 15 млн леев.

Как уточнил начальник отдела ГУЖКХБ Василе Ефрос, будут приобретены тракторы с прицепами для транспортировки отходов, мини-погрузчики, самосвалы, экскаваторы, грузовики с гидравлическими кранами, вакуумные канализационные грузовики, прицепы – в общей сложности около 20 машин, передаёт ipn.md.

Муниципальные предприятия по управлению жилищным фондом Кишинёва располагают в совокупности около 80 единицами техники для вывоза мусора и уборки снега.

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