Для муниципия приобретут 90 ручных разбрасывателей соли для работ во дворах

Для муниципия приобретут 90 ручных разбрасывателей соли для работ во дворах

Муниципальные предприятия по управлению жилищным фондом будут использовать ручные разбрасыватели противогололёдных материалов во дворах и на тротуарах для борьбы с гололёдом. Главное управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (ГУЖКХБ) находится в процессе подписания договора с экономическим агентом для приобретения оборудования.

Мы будем работать во дворах и на тротуарах с более современным и эффективным оборудованием, чем в предыдущие годы, – заявил глава ГУЖКХБ Ион Бурдюмов.

Он уточнил, пишет ipn.md, что муниципальные предприятия по управлению жилищным фондом и оказанию жилищных услуг в зимних условиях будут использовать 14 тракторов типа HAKO и Citymaster с лезвиями и щётками, 22 трактора MTZ с лезвием и щёткой, пять тракторов LS, 15 тракторов LS XR и пять мини-погрузчиков.

На складе находятся 314 тонн противоскользящего материала (соли), а 886 тонн находятся в процессе приёма от экономического агента, с которым  бы заключён соответствующий договор. В этом году будут доступны 1200 тонн соли и 10 тонн хлорида кальция. Ион Бурдюмов добавил, что на прошлой неделе был подписан контракт на распределение по тонне соли каждому предприятию по управлению жилищным фондом.

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