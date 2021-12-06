Для муниципия приобретут 90 ручных разбрасывателей соли для работ во дворах

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Муниципальные предприятия по управлению жилищным фондом будут использовать ручные разбрасыватели противогололёдных материалов во дворах и на тротуарах для борьбы с гололёдом. Главное управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (ГУЖКХБ) находится в процессе подписания договора с экономическим агентом для приобретения оборудования.

Мы будем работать во дворах и на тротуарах с более современным и эффективным оборудованием, чем в предыдущие годы, – заявил глава ГУЖКХБ Ион Бурдюмов.

Он уточнил, пишет ipn.md, что муниципальные предприятия по управлению жилищным фондом и оказанию жилищных услуг в зимних условиях будут использовать 14 тракторов типа HAKO и Citymaster с лезвиями и щётками, 22 трактора MTZ с лезвием и щёткой, пять тракторов LS, 15 тракторов LS XR и пять мини-погрузчиков.

На складе находятся 314 тонн противоскользящего материала (соли), а 886 тонн находятся в процессе приёма от экономического агента, с которым бы заключён соответствующий договор. В этом году будут доступны 1200 тонн соли и 10 тонн хлорида кальция. Ион Бурдюмов добавил, что на прошлой неделе был подписан контракт на распределение по тонне соли каждому предприятию по управлению жилищным фондом.

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