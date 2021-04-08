Для медучреждений страны приобретены 20 кислородных станций

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В городских, районных и республиканских медицинских учреждениях будет установлено 20 станций для производства медицинского кислорода. Аппараты были приобретены в рамках проекта Всемирного банка “Экстренное реагирование на COVID-19 в Республике Молдова”.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты, Кагульская, Каушанская, Единецкая, Сорокская, Оргеевская, Унгенская, Флорештская, Комратская, Хынчештская, Криулянская, Новоаненская районные больницы, а также Муниципальная детская клиническая больница имени Валентина Игнатенко, Муниципальная клиническая больница №1 и больница Государственной канцелярии будут оснащены кислородными станциями производительностью 16,8 м³/ч. В то же время, пишет moldpres.md, Муниципальная больница Святой Троицы, Республиканская клиническая больница имени Тимофея Мошняги, Больница скорой помощи, Бельцкая клиническая больница, Муниципальная больница Архангела Михаила и Институт матери и ребёнка получат станции производительностью 54,5 м³/ч. Три кислородные станции уже установлены в Хынчештской и Криулянской больницах, а также в больнице Госканцелярии.

Для обеспечения медучреждений приборами для кислородной терапии на сегодняшний день закуплено 92 аппарата ИВЛ и 400 кислородных концентраторов. В ближайший период будет приобретено ещё 200 аппаратов ИВЛ.

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