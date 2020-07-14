“Для личного употребления”: мужчина хранил дома коноплю

“Для личного употребления”: мужчина хранил дома коноплю

Сорвал на поле и хранил для личного употребления – так житель села Ново-Котовск Слободзейского района объяснил правоохранителям, откуда у него дома конопля.

По месту жительства 41-летнего сельчанина было обнаружено несколько пакетов со стеблями и листьями наркосодержащего растения. Там же правоохранители нашли и приспособление для курения марихуаны. Всё изъятое, пишет mvdpmr.org, было направлено на экспертизу.

Ранее судимому жителю села может грозить очередной срок. За незаконное хранение наркотических средств в крупном размере предусмотрено наказание в виде штрафа, обязательных или исправительных работ, либо до 3 лет лишения свободы.

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