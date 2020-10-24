Для личного пользования: в доме сельчанина нашли марихуану и семена конопли

Для личного пользования: в доме сельчанина нашли марихуану и семена конопли

Проверяя оперативную информацию, правоохранители из Дубоссар наведались к 48-летнему жителю села Дзержинское, подозреваемому в приобретении и хранении наркотических средств. Ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей как наркоман.

В комнате сотрудники милиции обнаружили семена конопли и частицы растительной массы, напоминающей марихуану. Там же находились и приспособления для употребления запрещённых веществ, пишет mvdpmr.org.

Мужчина пояснил, что приобрёл растение и семена для личного употребления. Изъятые вещества направлены на экспертизу, проводится проверка.

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