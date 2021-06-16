Для кого старается мэр Бельц?

0

Хоть Ренато Усатый и отрицает свою поддержку Майе Санду и пропрезидентской партии в продвижении во власть, по его действиям вырисовывается совсем другая картина. Сегодня он вместе с правыми требует увеличить число участков для голосования за рубежом.

Почему правые так настойчиво стремятся привлечь диаспору к голосованию? И кого на самом деле поддерживает Р. Усатый?

Мнение Нестеровского

7 июня граждане могли лицезреть, как представители Санду и Нэстасе, Киртоакэ и Цыку протестовали у здания ЦИК с требованиями открыть дополнительные участки диаспоре – тому самому электорату, на который всем было наплевать до поры до времени. В это же время «дражайший» мэр Бельц Усатый опротестовывал решение в Апелляционной палате, требуя открыть больше участков за рубежом.

А теперь проследим за предыдущими действиями Ренато Усатого: 2014-й – он «сливает» голоса, не давая социалистам и коммунистам взять большинство; 2016-й – первым уводит людей с площади при попытке взять парламент; в том же 2016-м – дробит левый фланг своим кандидатом-спойлером Чубашенко; и снова 2016-й – Плахотнюк предложил Усатому $1,5 млн, после чего последний покинул страну; 2019-й – он продолжает дробить левый фланг на парламентских выборах; 2020-й – выражает поддержку унионистке, марионетке западных НПО.

И вот сегодня Ренато Усатый и Майя Санду вместе пытаются привлечь диаспору к вопросам решения будущего нашей страны. Многие годы им было всё равно, пока не выяснилось, что, оказывается, фальсифицировать выборы за рубежом гораздо проще, чем внутри страны. Более того, в стране поддержка у них почти отсутствует.

Александр Нестеровский,

депутат парламента