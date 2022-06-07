Для кого проводились публичные дебаты?

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На прошлой неделе парламентское большинство проголосовало во втором чтении за введение цензуры в СМИ и за запрет российских новостных программ.

Были ли учтены поправки, предложенные оппозицией?

Мнение Нестеровского

Очередной закон с диктаторской подоплёкой вводится в Республике Молдова. PAS планирует ограничить теле-, радиовещание, запретив гражданам Молдовы иметь собственную точку зрения и альтернативный взгляд на происходящие события как в стране, так и за рубежом.

Основной смысл подобных законов – создать из РМ очередную анти-Россию, а далее жаловаться на дорогой газ и плохие отношения со страной, которая играет одну из ключевых ролей в истории и экономике Молдовы. А чтобы подобные диктаторские законы исполнялись беспрекословно, за соблюдением «нужной точки зрения» будет следить Служба информации и безопасности, применяя соответствующие карательные методы к инакомыслящим.

На правах депутата парламента Республики Молдова мной было подано более 13 поправок к закону о тоталитарной цензуре. Никто не извещал о совещаниях, о рассмотрении поправок. У меня сложилось мнение, что так же, как и низкие цены, мои поправки были выкинуты правящей партией в мусорное ведро. После чего был предложен практически новый законопроект, в котором даже не рассматривалось большинство поправок, выдвинутых депутатами парламента.

В очередной раз мной были выдвинуты поправки, цель которых снизить сегодняшний захват СМИ парламентом. Не могу сказать, что отказ PASовцев голосовать за законы для людей является новостью, но каждый раз у меня возникает маленькая надежда на возможную их человечность. И каждый раз – напрасно.

Александр Нестеровский,

депутат парламента от БКС

Подготовила Любовь Чегаровская