Для Кишинёва разработают свод правил размещения наружной рекламы

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Главное управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений объявляет о начале тендера на оказание услуг по разработке Правил размещения наружной рекламы (надписей на зданиях и сооружениях) в муниципии Кишинёв.

Как написал на своей странице в соцсети генеральный примар муниципия Ион Чебан, в документе должны быть указаны все возможные модели и способы размещения наружной рекламы: текстовое описание, графические изображения, поясняющие правила и требования. Также он будет отражать новые стратегии развития муниципия и обеспечивать выполнение этих правил.

Проект предусматривает разработку общих положений и определений наружной рекламы; зонирование города и правила размещения; определение правил размещения наружной рекламы на зданиях/заборах/остановках общественного транспорта/витринах/на фасадах зданий; на общественных и правительственных зданиях; правила декоративного освещения зданий; требования к производству и обслуживанию рекламных конструкций; порядок демонтажа и хранения рекламных конструкций в муниципии и др.

Срок подачи предложений: 12 сентября-22 сентября 2022 г. Дополнительную информацию можно найти по ссылке.

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