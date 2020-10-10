Для избирательных участков за рубежом будет напечатано 556 тысяч бюллетеней

Для избирательных участков за рубежом будет напечатано 556 тысяч бюллетеней

Центральная избирательная комиссия установила, что для президентских выборов, проведение которых намечено на 1 ноября, будет напечатано 556 тысяч бюллетеней для избирательных участков за рубежом. Из них 467 600 экземпляров на румынском языке и 88 400 – на русском.

В соответствии с Кодексом о выборах, распечатанные бюллетени будут переданы в электоральные бюро избирательных участков, созданных за пределами Республики Молдова, не менее чем за 3 дня до дня выборов, исходя из расчетного числа избирателей, установленного на основе информации, представленной Министерством иностранных дел и европейской интеграции. Количество бюллетеней для каждого избирательного участка не может превышать 5 000 единиц, передаёт moldpres.md.

Напомним, что на президентских выборах 1 ноября 2020 года за границей будет открыто 139 избирательных участков.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md