Для избирательных участков за рубежом будет напечатано 556 тысяч бюллетеней

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Центральная избирательная комиссия установила, что для президентских выборов, проведение которых намечено на 1 ноября, будет напечатано 556 тысяч бюллетеней для избирательных участков за рубежом. Из них 467 600 экземпляров на румынском языке и 88 400 – на русском.

В соответствии с Кодексом о выборах, распечатанные бюллетени будут переданы в электоральные бюро избирательных участков, созданных за пределами Республики Молдова, не менее чем за 3 дня до дня выборов, исходя из расчетного числа избирателей, установленного на основе информации, представленной Министерством иностранных дел и европейской интеграции. Количество бюллетеней для каждого избирательного участка не может превышать 5 000 единиц, передаёт moldpres.md.

Напомним, что на президентских выборах 1 ноября 2020 года за границей будет открыто 139 избирательных участков.

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